रेलवे का ऐलान- अगले 10 दिनों में चलेंगी 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, 36 लाख प्रवासियों को पहुंचाएंगी घर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के चलते लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच रेलवे ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों ( Migrant workers ) को घर तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाई है।

इस बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ( Railway Board Chairman Vinod Kumar Yadav ) ने जानकारी दी कि अब तक देश के अलग-अलग राज्यों में करीब 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें ( Shramik Special trains) चलाईं गईं हैं, जिनमें 26 लाख से अधिक यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है।

शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद कुमार ने कहा कि श्रमिक रेलवे से जुड़ी अन्य अहम जानकारियां भी दीं...

