एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी का बड़ा बयान- 'Arogya Setu App' में ग्रीन स्टेटस दिखा तो क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( Coronavirus ) के बीच देश में शुरू होने जा रही घरेलू उड़ानों ( Domestic flights ) से पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ) का बड़ा बयान सामने आया है।

हरदीप पुरी ( Hardeep Singh Puri ) का कहना है कि हवाई सफर करने वाले यात्रियों के फोन के डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप ( Arogya Setu App ) में अगर उनका स्टेटस ‘ग्रीन' शो हो रहा है तो उनको क्वारंटाइन ( Quarantine ) किए जाने की आवश्यक्ता नहीं है।

उड्डयन मंत्री पुरी का यह बयान शनिवार को कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के दौरान घरेलू उड़ानों से जुड़े नियमों पर हो रही चर्चा के बीच आया है।

खुलासा: नायकू के बदले की फिराक में हिजबुल मुजाहिदीन, कश्मीर में बड़े हमले की रच रहा साजिश

Why wait till August-Sept? If situation eases or improves - if virus behaves in predictable manner, we get used to idea of being able to co-exist with it&we're in position to make arrangements-why not start by June middle or end July?: Civil Aviation Min on int'l flight movement pic.twitter.com/96PflBUrLS

यही नहीं उड्डयन मंत्री ने इस दौरान अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करने के संकेत दिए। एक सवाल के जवाब में हरदपुरी ने कहा कि हवाई सफर करने वाले जिन यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप पर स्टेटस ग्रीन है, उनको क्वारंटाइन किए जाने की कोई जरूरत नहीं है।

हरदीप पुरी ने आगे कहा कि सरकार का प्रयास प्रतिबंधित चल रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी शुरू करना है।

आपको बता दें कि सरकार की ओर से घरेलू उड़ानों के शुरू किए जाने की घोषणा के बाद कर्नाटक, केरल और असम सहित छह राज्यों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि हवाई यात्रा कर इन राज्यों में आ रहे यात्रियों को क्वरांटाइन किया जाएगा।

WHO में भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, डॉ. हर्षवर्धन ने संभाली कार्यकारी बोर्ड की कमान

Our effort would be to see that if we are able to see that at least a good percentage, even if not the international civil aviation, we can start: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri https://t.co/XxQt9a0Beo