PM मोदी ने किया बंगाल और ओडिशा के 'Cyclone Amphan' प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे, 1500 करोड़ की मदद का ऐलान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) और ओडिशा ( Odissha ) के तटीय जिलों में चक्रवात अम्फान ( Cyclone Amphan ) से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे किया।

प्रधानमंत्री ने चक्रवात ( Cyclone Amphan ) की स्थिति और प्रभावित जिलों में राहत के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा भी की।

प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) ने इस दौरान पश्चिम बंगाल के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों ( Cyclone affected areas ) के लिए 1,000 करोड़ और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज ( Relief package ) की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मृतक व्यक्तियों के परिजनों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, उनमें से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

PM Shri @narendramodi conducted an aerial survey of areas affected due to #CycloneAmphan in Odisha. pic.twitter.com/4gSgzbcTWo — BJP (@BJP4India) May 22, 2020

पश्चिम बंगाल तूफान प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे के दौरान मोदी ने कहा कि देश इस संकट की घड़ी में बंगाल के साथ खड़ा है।

मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के अपने भाइयों और बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश इस कठिन समय में आपके साथ खड़ा है।

मोदी ने कहा कि अम्फान से हुए नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए जल्द ही एक केंद्रीय टीम राज्य में भेजी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल आगे बढ़े।

#WATCH: PM Modi conducted aerial survey of areas affected by #CycloneAmphan in Odisha today. CM Naveen Patnaik&Guv Ganeshi Lal also accompanied. Financial assistance of Rs 500 Cr announced for state, ex-gratia of Rs 2 lakh to next of kin of deceased&Rs 50,000 to seriously injured pic.twitter.com/XiUyIfrKDx — ANI (@ANI) May 22, 2020

प्रधानमंत्री जब गंभीर चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बंगाल में उतरे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व उनकी अगवानी करने पहुंचे।

इसके बाद मोदी और बनर्जी ने अम्फान से प्रभावित क्षेत्रों का एक हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने उन क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरी, जो लगातार बारिश होने के कारण पानी में डूब गए हैं।

कहा जा रहा है कि 1999 के बाद से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अम्फान सबसे बड़ा चक्रवात आया है।

Expressing solidarity with the people of Odisha and deep sorrow for the lives lost, Prime Minister announced an ex-gratia of Rs 2 lakh to the next of kin of the deceased and Rs 50,000 to the seriously injured in the cyclone in the State: Government of India #CycloneAmphan https://t.co/AlYK8SSasQ — ANI (@ANI) May 22, 2020

वहीं, ओडिशा में उनके साथ राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी थे, जबकि केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी ने एक अलग हेलिकॉप्टर में उड़ान भरी।

आपको बता दें कि ओडिशा तट को पार करने और पश्चिम बंगाल तट पर बुधवार को दस्तक देने के बाद चक्रवात ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में तबाही का मंजर छोड़ा है।

चक्रवात के कारण 89 ब्लॉकों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।