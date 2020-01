कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 29 ट्रेन लेट, हिमाचल में जमाव बिंदु के करीब पारा

नई दिल्ली। उत्तर भारत ( North India ) के कई भागों में घने कोहरे के कारण दिल्ली ( Delhi ) आने वाली कम से कम 29 ट्रेनें 9 घंटे तक देरी से चल रही हैं।

रेलवे अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उत्तर रेलवे ( Northern Railway ) के अनुसार, नांदेड़-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस 9 घंटे देरी से चल रही है।

इसके बाद डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस और जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से चल रही है।

Minimum Temperatures, their departure from normal and 24 Hrs Tendency based on 0830 hrs IST of today (01st January, 2020) for major stations of north India:

गया-नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस 4.30 घंटे, पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 3.30 घंटे देरी से चल रही हैं।

रीवा-आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस और कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस तीन घंटे तथा इलाहाबाद-नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस 2.30 घंटे देरी से चल रही हैं।

मंगलवार को दिल्ली आने वाली 34 ट्रेनें उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण 15 घंटे तक देरी से चल रही थीं।

