एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप से थर्राया असम, सोनितपुर में महसूस किए गए 3.9 तीव्रता के झटके

नई दिल्ली। असम ( Assam ) में शनिवार की सुबह एक बार फिर भूकंप ( Earthquake in Assam ) के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ( National Center for Seismology ) ने कहा कि शनिवार सुबह 8 बजकर 33 मिनट बजे झटके महसूस किए गए।

इस दौरान तीव्रता रिक्टर स्कैल पर 3.9 मापी गई। एनसीएस के अनुसार, मध्य असम के सोनितपुर जिले में तेजपुर से 41 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर पश्चिम में भूकंप आया। आपको बता दे कि दो दिन पहले ही सोनितपुर में 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

यह भी पढ़ेँः Cyclone Tauktae ने पकड़ी रफ्तार, जानिए सबसे पहले किन राज्यों में देगा दस्तक

Earthquake of Magnitude:3.9, Occurred on 15-05-2021, 08:33:55 IST, Lat: 26.74 & Long: 92.39, Depth: 16 Km ,Location: 41km WNW of Tezpur, Assam, India for more information download the BhooKamp App https://t.co/IBIIpGHc1H pic.twitter.com/QoOuVtWjdQ