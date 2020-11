गाउन के बटन में छिपाई थी 396 ग्राम हेरोइन, बरामद

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने नशीली दवाओं की तस्करी के एक अंतर-महाद्वीपीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उसने 396 ग्राम हेरोइन को जब्त किया है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से मुंबई के लिए एक कूरियर खेप में भेजा गया था। इसे महिलाओं के गाउन के बटन में छिपाया गया था।

Directorate of Revenue Intelligence (DRI) busted an inter-continental racket of drug smuggling and seized 396 grams of Heroin ingeniously concealed in buttons sewn into women’s gowns sent in a courier consignment from South Africa to Mumbai: DRI pic.twitter.com/JgMuGIphi8