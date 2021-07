देश में तीसरी लहर के संकेत! 24 घंटे में मिले 44 हजार से ज्यादा नए मरीज, 555 की मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की खबरों के बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। देश में कोविड- 19 के नए मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। केरल और पूर्वोत्‍तर के राज्‍यों में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। रोजाना कोराना का बढ़ता ग्राफ खतरे की चेतावनी दे रहा है। पिछले लगातार तीन दिनों से 43 हजार से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 44,230 नए कोरोना केस आए और 555 संक्रमितों की जान चली गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट 97 फीसदी से ज्यादा है

24 घंटों में 44 हजार 230 नए कोरोना केस

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 44 हजार 230 नए कोरोना केस आए। इस दौरान 555 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्‍या 3 करोड़ 15 लाख 72 हजार 344 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से 4 लाख 23 हजार 217 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 22 हजार 064 नए मामले सामने आए।

1.28 प्रतिशत एक्टिव केस

बीते 24 घंटे में 42 हजार 360 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश में कुल 3 करोड़ 07 लाख 43 हजार 972 लोगों को महामारी से बचाया गया है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह 97.38 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम रही। देश में एक्टिव केस वर्तमान में 4 लाख 05 हजार 155 है, जो कुल मामलों का 1.28 प्रतिशत है।

पॉजिटिविटी रेट 3 फीसदी से कम

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कल तक देशभर में 45 करोड़ 60 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 51 लाख 83 हजार टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, अबतक 46 करोड़ 46 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3 फीसदी से कम है।

