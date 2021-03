देशभर में 75 दिनों में कोरोनो वैक्सीन की 6.4 करोड़ डोज लगाई गई: स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया में एक बार फिर से तेज रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 100 से अधिक देशों में तेजी के साथ टीकाकरण भी किया जा रहा है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन का टीका तेज गति के साथ लोगों को लगाया जा रहा है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

इसी कड़ी में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में अब तक कोरोना वैक्सीन की 6.4 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बुधवार शाम 7 बजे तक कोरोना वैक्सीन की 6,43,58,765 डोज लगाई जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 75वें दिन शाम सात बजे तक देशभर में कोरोना वैक्सीन की 13,04,412 डोज लगाई गई।

यह भी पढ़ें :- BioNTech-Pfizer का दावा: 12-15 साल के बच्चों पर 100 फीसदी असरदार है वैक्सीन

आपको बता दें कि भारत में 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों, कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया था। इसके बाद 1 मार्च से टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसमें 60 साल से अधिक वायु वर्ग को लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 साल से अधिक वायु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अब 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयुवर्ग का कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं।

मालूम हो कि कोरोना महामारी की वजह से भारत में अब तक 1,20,95,855 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,62,114 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे विश्व की बात करें तो 12,84,21,931 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 28,07,094 लोगों की मौत हुई है।

6,43,58,765 vaccine doses have been administered in the country till 7 pm today. Total 13,04,412 vaccine doses were given till 7 pm today, 75th day of nationwide #COVID19 vaccination: Govt of India