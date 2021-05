महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत का स्लैब गिरने से 7 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। ठाणे के उल्हासनगर में एक आवासीय बिल्डिंग के स्लैब गिरने से सात लोगों की मौत हो गई। मलबे में चार से पांच लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक बड़ा स्लैब पांचवे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया। इस इमारत का नाम साईं सिद्धी है जो उल्हासनगर के नेहरू चौक पर स्थित है। यह घटना रात साढ़े नौ बजे के करीब की बताई गई है। यह बिल्डिंग पांच फ्लोर की थी। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बयान जारी कर कहा है कि फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।

इमारत में 29 परिवार रहे थे

हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों का कहना है कि इमारत अचानक से गिर गई। घटना स्थल पर जगह कम होने की वजह से रेस्क्यू करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि 5वीं मंजिल का स्लैब नीचे गिरा और चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली मंजिल की छत को तोड़ते हुए नीचे आ गया। हादसे के वक्त 5वीं और पहली मंजिल में लोग मौजूद थे। यह इमारत 26 साल पुरानी बताई जा रही है। यहां पर 29 परिवार रहते थे।

5 people died after the slab of a residential building collapsed in Ulhasnagar of Thane district. 3-4 people feared trapped. Rescue operation is underway: Thane Municipal Corporation

