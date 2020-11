Delhi: Festive Season में Corona ने लगाई छलांग, 11 दिन में 768 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोरोना मरीजों ( Coronavirus Case in India ) की संख्या का आंकड़ा 87 लाख के पार निकल गया है। वहीं, फेस्टिव सीजन के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना केसों ( Coronavirus in Delhi ) के रोजाना रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के चलते दिल्ली में 24 घंटे में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। एक्सर्पट की मानें तो त्योहारी सीजन में बाजार लोगों की भीड़ से ठसाठस नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग न तो Corona Protocol का ध्यान रख पा रहे हैं और न ही अन्य नियम कायदों का। इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ( Pollution in Delhi ) को भी कोरोना मामलों में बढ़ोतरी का कारण माना जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों पर गौर करें तो पहली बार 1 दिन में 104 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इससे पहले 16 जून को कोरोना की वजह से 93 मरीजों की मौत हुई थी। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 7000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। विशेषज्ञों की मानें तो दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण अपनी फुल रफतार में है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही सर्दियों में कोरोना के मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही लोगों से मॉल, सिनेमाघर और मेट्रो समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्लैस पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल फोलो करने को कहा गया था। लेकिन त्योहारी सीजन पर देखा जा रहा है कि लोगों कोरोना वायरस को लेकर काफी लापरवाह हो गया हैं। जिसकी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

दिल्ली के कोरोना वायरस के आंकड़े-