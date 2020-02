डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले, अहमदाबाद में झुग्गियों के सामने बनाई जा रही दीवार

अहमदाबाद। इस माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा (Donald Trump India visit) से पहले अहमदाबाद को चमकाने के साथ ही इसके दाग-धब्बे को छिपाने का काम शुरू हो गया है। अहमदाबाद नगर पालिका (Ahmedabad Municipal Corporation) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क पर झुग्गियों के सामने एक दीवार बना रही है।

वहीं, अहमदाबाद शहर की मेयर बिजल पटेल (Bijal Patel) ने इस संबंध में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। मीडिया से बातचीत में पटेल ने कहा, "मैंने इसे नहीं देखा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।"

इससे पहले बुधवार को अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) में व्यापक सुरक्षा जांच की गई।

