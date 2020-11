Delhi में तेजी से बढ़ रहे Corona के मामले, AIIMs के डायरेक्टर डॉ. गुलेरिया ने बताया कारण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus Case in India ) के बीच AIIMs के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ( AIIMS Director Dr. Guleria ) ने लोगों को आगाह किया है। इसके साथ ही गुलेरिया ने लोगों को कोरोना से बचाव करने की सलाह दी है। गुलेरिया ने कहा कि त्योहारी सीजन में कोरोना ( Corona in the festive season ) नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस बीच खरीदारी के दौरान और वैवाहिक समारोह में फोटो खिंचवाने की होड़ में लोगों ने न तो मास्क पहने हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। यही वजह है कि कोरोना मामलों में अचानक बड़ा उछाल दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए निर्धारित सभी नियमों का पालन अति आवश्यक है।

हमेशा मास्क पहनने की सलाह दी

एक न्यूज चैनल से बात कर रहे डॉ. गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। इसके साथ कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे में उन लोगों के लिए खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है, जो पहले से ही बीमार हैं या फिर बुजुर्ग हैं। उन्होंने लोगों को भीड़ वाले इलाकों में ने जाने और हमेशा मास्क पहनने की सलाह दी है। गुलेरिया ने कहा कि सर्दियों के मौसम में लोगों को सांस और दिल की बीमारी से बचने की जरूरत है।

लोगों में कोरोना वायरस से लेकर आई लापरवाही

रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा कि भारत ऐसा अकेला देश नहीं है, जहां कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली है, बल्कि पूरा यूरोप भी एक बार फिर कोरोना की चपेट में आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों में कोरोना वायरस से लेकर आई लापरवाही है। लोग कोरोना को लेकर अब पहले की तरह सचेत नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा, दिवाली और अब छठ पर बड़ी संख्या में लोग बाजारों में निकले। इस दौरान उन्होंने न तो मास्क लगाया और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया।

कोरोना मामले अचानक बढ़ने के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने पहले चरण की पीएम-सीएम (प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री) की बैठक में कोरोना के मामलों को लेकर आठ सबसे खराब राज्यों की कोविड-19 स्थिति का जायजा लिया। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात ऐसे 8 राज्य हैं, कोरोना मामलों में वृद्धि का सामना कर रहे हैं। बैठक के पहले चरण में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मामले अचानक बढ़ने के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर को 8,600 मामलों की अचानक वृद्धि देखी गई, लेकिन पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आई है। उन्होंने तीसरी लहर तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1,000 आईसीयू बेड के लिए आग्रह किया।