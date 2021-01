Corona Vaccine को लेकर AIIMS निदेशक का बयान- साइड इफेक्ट्स दिखे तो मिलेगा मुआवजा

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) को मंजूरी मिलने के बाद एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया (AIIMS Director Randeep Guleria) का बड़ा बयान सामने आया है। डॉ. गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) के इस्तेमाल के बाद कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई देने पर उसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल के दौरान भी ऐसा ही किया गया था। एम्स निदेशक का यह बयान ऐसे समय आया जब कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ( Congress leader Shashi Tharoor ) ने कोरोना वैक्सीन की आपात मंजूरी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोवैक्सीन का अभी तक तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, वावजूद इसके इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे गई है। ऐसे में कोवैक्सीन का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है।

In an emergency situation when there is a sudden increase in cases & we need to vaccinate, Bharat Biotech vaccine will be used. It can also be used as a backup when we're not sure how efficacious the Serum Institute vaccine is going to be: Dr Randeep Guleria, AIIMS Director pic.twitter.com/3PadF53R81