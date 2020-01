दिल्ली में फिर खराब हुई वायु गुणवत्ता, हल्के कोहरे से बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रविवार की सुबह हल्का कोहरा ( Fog ) छाया रहा, और दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई।

साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के करीब 'खराब' श्रेणी में रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार को क्षेत्र का न्यूनतम तापामान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आईएमडी ने कहा कि सुबह के दौरान आंशिक बादल के साथ हल्का कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहेगा।

Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 264 & PM 10 at 260, both in 'poor category' in Lodhi Road area, according to the air quality index (AQI) data. pic.twitter.com/S2kJSHtVZK