मुंबई: अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, नेहरू की गलती की वजह से Pok का मसला उलझा

मुंबई : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे का जिक्र किया। शाह ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना हमारे लिए राजनीातिक मुद्दा नहीं था। यह कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्रभक्ति है ।

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडित नेहरू की गलति की वजह से कश्मीर समस्या उठी और पीओके बना। शाह ने कहा कि अगर युद्धविराम नहीं होता तो POK भारत का हिस्सा होता। लेकिन आज पूरा हिन्दुस्तान चाहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर ( PoK ) भारत का हिस्सा बने ।

Amit Shah:Rahul Gandhi says Article 370 is a political issue. Rahul Baba you have come into politics now,but 3 generations of BJP have given their life for Kashmir,for abrogation of Article 370. It's not a political matter for us,it's part of our goal to keep Bharat maa undivided https://t.co/Jq3FBxjX2A