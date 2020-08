Ms dhoni ने International cricket को कहा अलविदा, Amit Shah बोले- दुनिया मिस करेगी Helicopter shot

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ( Former captain of Indian cricket team Mahendra Singh Dhoni ) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ( International cricket ) के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। एमएस धोनी ( Ms dhoni ) ने अपने इस बड़े कदम का ऐलान के साथ इंस्टाग्राम ( Instagram ) पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में धोनी ने लिखा कि धन्यवाद। पूरे करियर के दौरान अपना प्यार और समर्थन देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम 7.29 बजे के बाद से मुझे रिटायर समझा जाए।"

.@msdhoni has mesmerized millions through his unique style of cricket. I hope he will continue to contribute towards strengthening Indian cricket in the times to come. Best wishes for his future endeavours.



World cricket will miss the helicopter shots, Mahi! — Amit Shah (@AmitShah) August 15, 2020

क्रिकेट जगत ( Cricket world ) माही के हेलीकॉप्टर शॉट ( Helicopter shot ) को याद करेगा

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) ने महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ( International cricket ) से रिटायरमेंट पर उनके भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी है। गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि क्रिकेट जगत ( Cricket world ) माही के हेलीकॉप्टर शॉट ( Helicopter shot ) को याद करेगा। अमित शाह ने ट्विटर पर एमएस धोनी को शुभकामना संदेश देते हुए लिखा, ***** धोनी ने क्रिकेट की अपनी अनूठी शैली से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में भी भारतीय क्रिकेट ( Indian cricket ) की मजबूती के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। दुनिया माही के हेलीकॉप्टर शॉट्स को हमेशा याद करेगा।

. @msdhoni’s ‘Stumping’ has left a legendary ‘Stamp’ on Indian cricket and a legacy that will inspire generations of cricketers.



“Captain Cool” will forever be “Not Out” in the hearts of Indians 🇮🇳 and cricket lovers around the world.



All the best ! pic.twitter.com/x7lkyRaTLB — Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 15, 2020

क्रिकेट प्रेमी भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए 'नॉट आउट' रहेंगे धोनी

वहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) के पूर्व अध्यक्ष और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ( Anurag Thakur ) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ( International cricket ) को अलविदा कहने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ( Former captain Mahendra Singh Dhoni ) को शुभकमानाएं दी है। अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्टंपिंग ने इंडियन क्रिकेट पर शानदार स्टाम्प (मुहर) छोड़ा है और यह विरासत क्रिकेटरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा श्रोत बनेगी। अनुराग ने आगे लिखा कि कैप्टन कूल दुनिया भर और क्रिकेट प्रेमी भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए 'नॉट आउट' रहेंगे।

Best wishes to one of India’s greatest cricketing legends #MSDhoni as he announces his retirement.

Thank you for the superb innings and the many laurels you’ve brought to the country 🇮🇳 — Sachin Pilot (@SachinPilot) August 15, 2020

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के महानतम क्रिकेटिंग लीजेंड्स में से एक एमएस धोनी को रिटायरमेंट पर शुभमकानाएं। पायलट ने आगे लिखा कि शानदार इनिंग और तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए धन्यवाद।