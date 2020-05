Lockdown: अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को फोन कर पूछा, अब आगे क्या?

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Lockdown 4.0 ) का चौथा चरण 31 मई की आधी रात समाप्त होना है, ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) ने गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर लॉकडाउन ( Lockdown 5.0 ) के भविष्य के बारे में उनकी राय मांगी।

सूत्रों के अनुसार, शाह ने जानना चाहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं। उन्होंने अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को और खोलने को लेकर विभिन्न राज्यों की आशंकाओं और चिंताओं को सुना।

Home Minister Amit Shah spoke to Chief Ministers to get their views on #CoronavirusLockdown. (File pic) pic.twitter.com/S5cs8cxscq