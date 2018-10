अमृतसर रेल हादसा: सामने आया ड्राइवर का लिखित बयान, ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुकी थी ट्रेन

नई दिल्ली। अमृतसर रेल हादसे में ट्रेन के ड्राइवर ने बड़ा खुलासा किया है। हादसे के समय ट्रेन चला रहे ड्राइवर अरंविद ने अपने लिखित बयान में बताया है कि उसने आपातकालीन ब्रेक लगाया था, तेज गति होने के कारण ट्रेन रुकी और गुस्साए लोगों ने ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को दशहरे के दिन रावण दहन के समय में अमृतसर में एक बड़ा रेल हादसा हो गया था। यहां ट्रेन की चपेट में आकर 61 लोगों की मौत हो गई थी। जीआरपी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

Saw a crowd of ppl around track. Immediately applied emergency brakes while continuously blowing horn. Still some ppl came under it.Train was about to stop when people started pelting stones & so I started the train for passengers' safety:DMU train's driver.#AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/2dihtcO9Ri