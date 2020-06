Haryana: दो दिनों में दूसरी बार Earthquake से कांपा Rohtak, 2.8 तीव्रता दर्ज

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) के बीच प्राकृतिक आपदाओं ( Natural disasters ) का खतरा मुंह बाए खड़ा है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार भूकंप ( earthquake ) के झटके देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा ( Haryana ) के रोहतक ( Rohtak ) से जुड़ा है। यहां 48 घंटों में दूसरे बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर 3.32 बजे रोहतक व आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप के तीव्रता काफी कम थी और रिक्टर स्केल पर 2.8 दर्ज की गई।

COVID-19: 24 घंटों में Corona के 16,000 मामले- महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना का दौरा करेगी टीम

An earthquake of magnitude 2.8 struck near Haryana's Rohtak at 3:32 pm: National Center for Seismology