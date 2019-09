देश के हालात का हवाला देकर एक और आईएएस का इस्तीफा, एस ससीकांत सेंथिल का 'ओपेेन लेटर'

बेंगलूरु। देश में एक और हाई-प्रोफाइल नौकरशाह ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नण में डिप्टी कमिश्नर एस ससीकांत सेंथिल ने शुक्रवार को प्रशासनिक सेवा छोड़ते हुए कहा, "जब लोकतंत्र के आधारभूत निर्माण खंडों से अभूतपूर्व तरीके से समझौता किया जा रहा है, तो इसे जारी रखना अनैतिक है।"

कर्नाटक कैडर में 2009 बैच के आईएएस अधिकारी एस ससीकांत सेंथिल ने सबसे पहले एक खुला पत्र लिखकर अपने इस फैसले को 'पूर्णतया निजी' बताया था, लेकिन उसमें आगे लिखा कि 'आने वाले दिनों में देश कड़ी चुनौतियों का सामना करेगा।'

इससे पहले अगस्त में एजीएमटीयू कैडर के एक आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा-370 खत्म किए जाने का विरोध बताया था।

