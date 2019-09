तिहाड़ की उसी सेल में रहेंगे पी चिदंबरम जहां रहा था बेटा कार्ति

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में बृहस्पतिवार को पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। हालांकि तिहाड़ जेल की जिस सेल में पी चिदंबरम को रखा गया है, वहां पर उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी तिहाड़ में चिदंबरम को कुछ विशेष सुविधाएं देने की बात कही गई है।

INX मीडिया केसः तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तिहाड़ भेजे जाने के आदेश के बाद पी चिदंबरम ने उनसे जेल में विशेष सुरक्षा देने और स्पेशल सेल देने की अर्जी डाली थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें इसकी अनुमति देते हुए तिहाड़ जेल को निर्देश दे दिए। अब चिदंबरम को तिहाड़ जेल की सेल नंबर 7 में रखा गया है।

सेल नंबर 7 ही क्यों

Delhi: Karti Chidambaram leaves from Tihar Jail. His father and senior Congress leader P Chidambaram was brought to this jail after being remanded to judicial custody till September 19 by Court. https://t.co/xWMF9gzxoO pic.twitter.com/XTW0wqNOuj

बता दें कि तिहाड़ जेल की 7 नंबर कोठरी में सामान्य तौर पर ऐसे आरोपियों को रखा जाता है, जो आर्थिक अपराध के मामले में जेल पहुंचते हैं। इससे पहले पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी जब तिहाड़ जेल भेजे गए थे, तो उन्हें भी इसी सेल में रखा गया था।

विशेष सुविधाएं

यों तो तिहाड़ की 7 नंबर सेल पहुंचने वाले व्यक्तियों को जमीन पर ही सोना होता है, लेकिन पी चिदंबरम की 60 वर्ष से ज्यादा उम्र को देखते हुए जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें लकड़ी का तख्त सोने के लिए दिया गया है।

INX मीडिया केसः पी चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, भेजे गए तिहाड़ जेल

तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पी चिदंबरम को सेल संख्या 7 में रखा जाएगा और उन्हें खाने के लिए दाल, रोटी और सब्जी दी जाएगी।

Director General of Tihar Prison Sandeep Goel- P Chidambaram will be kept in Jail no 7 and in a separate cell. Roti, dal and subzi will be given to him. Other things like western toilet which the Court asked will be provided. (file pic) pic.twitter.com/1tvUFYLbLJ