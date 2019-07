जनरल बिपिन रावत ने पाक को दी चेतावनी, दोबारा करगिल जैसा दुस्साहस ना करे

नई दिल्ली। करगिल विजय दिवस ( Kargil Viajay Diwas ) की 20वीं वर्षगांठ से ठीक एक दिन पहले सेना प्रमुख बिपिन रावत ( army chief bipin rawat ) का बड़ा बयान सामने आया है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है।

आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ( Pakistan ) भूलकर दोबारा कारगिल युद्ध जैसे कदम ना उठाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा।

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे उसी की भाषा में करार जवाब भी दिया जाएगा।

इससे पहले भी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और कहा था कि पाकिस्तान लगातार हमारी सीमा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। समय रहते ये नहीं रुका तो हमारी सेना इसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी।

#WATCH Drass, J&K: Army Chief General Bipin Rawat says, "I am quite sure the adversary will never attempt this again. This (Kargil War) was a big misadventure by Pakistan Army in 1999...My warning to Pakistan is do not ever attempt such a misadventure anytime in future." pic.twitter.com/PEUnXzCvzX