नई दिल्ली। इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पंजाब में एक फिर उग्रवादियों के सक्रिय होने की आशंका जतायी है। यही नहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत विलंब हो जाएगा। रावत शनिवार को यहां एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में ‘बाहरी तत्व’ फिर से उग्रवाद शुरु करना चाहते हैं। आपको बता दें कि आर्मी चीफ बयान उस समय आया है जब हाल ही में पुलिस ने कई खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की शुरुआती जांच में पाक एजेंसी आईएसआई की भूमिका होने की बात सामने आई थी।

राहुल पर पीएम मोदी का तंज- झूठ बोलने की मशीन, जनता को कर रहे गुमराह

बिपिन रावत ने कहा कि पंजाब में कई सालों से शांति का माहौल है, लेकिन कुछ ‘बाहरी तत्व’ यहां फिर से उग्रवाद खड़ा करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि ऐसा सोचना गलत है कि पंजाब में उग्रवाद खत्म हो गया है। यहां जो कुछ भी हो रहा है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसके खिलाफ जल्द ही ऐक्शन नहीं लिया गया तो बहुत देर हो सकती है। आपको बता दें कि Changing Contours of internal security in India: Trends and Responses के नाम वाले सेमिनार में आर्मी चीफ ने सीनियर आर्मी आॅफिसर्स, डिफेंस एक्सपर्ट व पूर्व आॅफिसर्स समेत पुलिस अफसरों को संबोधित किया।

तेज प्रताप ने ऐश्वर्या से शादी को बताया राजनीतिक, इसलिए जोड़ा गया था संबंध

आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला में बीते दिनों आईएसआई समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। इस दौरान पुलिस शबनामदीप सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शवनामदीप पुलिस स्टेशन और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हमले की योजना बना रहा था। पटियाला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शबनामदीप सिंह खालिस्तान गदर फोर्स से ताल्लुक रखता है। यह एक एक आतंकी संगठन है।