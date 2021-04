Coronavirus: केजरीवाल ने स्पेशल कोविड केयर सेंटर का लिया जायजा, कहा-10 मई तक तैयार हो जाएंगे 1200 आईसीयू बेड

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को स्पेशल कोविड केयर सेंटर का दौरा करा। यहां कोविड केयर सेंटर गुरु तेग बहादुर, जीटीबी अस्पताल के पास बनकर तैयार हो रहा है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे और हो रहे कामों का जायजा लिया।

राधा स्वामी परिसर में 200 आईसीयू बिस्तर

सीएम केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पतालों भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि एलएनजेपी के सामने रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड बना लिए हैं। दिल्ली में करीब सभी आईसीयू बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। इस समय एक भी बेड खाली नहीं है। रामलीला ग्राउंड में 500 आईसीयू बेड और जीटीबी अस्पताल के पास 500 आईसीयू बेड तैयार हो चुके हैं। वहीं राधा स्वामी परिसर में 200 आईसीयू बिस्तर हैं। इसलिए 10 मई तक लगभग 1200 आईसीयू बेड और जुड़ जाएंगे।

केंद्र का आभार जताया

वहीं सोमवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने सरदार पटेल कोविड केंद्र और राधा स्वामी सत्संग ब्यास का निरीक्षण किया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 500 ऑक्सीजन बेड कल से शुरू हो चुके हैं। इसमें कुछ दिनों में और बेडों को भी जोड़ दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के अनुसार हम यहां 200 आईसीयू बेड भी शुरू करने वाले हैं। केजरीवाल इसके लिए बाबाजी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस दौरान केंद्र का भी आभार जताया और कहा कि यहां पर आईटीबीपी के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सख्त जरूरत थी।

