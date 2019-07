असम बाढ़: राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सरकार का टोल फ्री नंबर

नई दिल्ली। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ का कहर जारी है। आलम यह है कि असम में 33 में से 30 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एक ओर जहां राज्य के 4157 गांव पानी में समा चुके हैं, वहीं 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।

बाढ़ से बदहाल: 5 राज्यों में 70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 40 से ज्यादा की मौत

ऐसे में यदि आप बाढ़ प्रभावित इलाकों की चपेट में हैं या फिर लोगों की मदद करना चाहते हैं ( Assam floods Toll Free Helpline Number ) तो यहां ऐसे संपर्क कर सकते हैं—



Contribute to CM Relief Fund

A/c Name: Chief Minister's Relief Fund Assam

A/c no: 35969660230 (SBI), Secretariat Branch

IFSC: SBIN0010755

PAN: AAATC4667K

Contribute through cheque or demand draft



Visit https://t.co/dWhjX88UWA

or donate through Paytm. #AssamFloods pic.twitter.com/sR6pmrX0OF — MyGov Assam (@mygovassam) July 14, 2019

असम बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए यहां करें संपर्कः

अगर आप असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं या फिर उन्हें कुछ भिजवाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री राहत कोष में धन जमा कर सकते हैं। आप सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं।

Contribute through cheque or demand draft

असम बाढ़: पानी में समाए 4157 गांव, काजीरंगा नेशनल पार्क भी डूबा 90 प्रतिशत तक डूबा

Assam: Body of an elephant was found in Jamugurihat area of Sonitpur district, today morning. Forest officials have reached the spot; an investigation is underway. pic.twitter.com/ssIOo9bKHK — ANI (@ANI) July 16, 2019

अधिक जानकारी के लिए असम सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://cm.assam.gov.in/relieffund.php पर भी संपर्क कर सकते हैं।

Govt. of Assam, Assam Secretariat, Dispur

work

( +91- 361- 2237221)

Fax No

( +91- 361- 2237010)

इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर ‘108’