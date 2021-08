145 साल पुराना असम-मिजोरम विवाद खत्म होने के आसार, सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए तय होंगी सीमाएं

नई दिल्ली। असम और मिजोरम के बीच 145 साल पुराना सीमा विवाद बातचीत के जरिए जल्द सुलझने के आसार हैं। गुरुवार को द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों राज्य सरकारों ने साझा बयान जारी का इस बात का भरोसा दिया है। माना जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं तय करने का फैसला लिया गया है। असम-मिजोरम सीमा विवाद ( Assam Mizoram Border Dispute ) सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सैटेलाइट इमेजिंग ( Satellite Imaging ) का प्रस्ताव दोनों राज्य की सरकारों के सामने रखा था। साझा बयान में भी यही कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Home Ministry ) द्वारा उठाए गए कदमों को आगे ले जाएंगे और दोनों मुख्यमंत्री राज्यों की सीमा पर पैदा हुए तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे।

सैटेलाइट इमेजिंग पर सहमति

असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के बाद केंद्र ने सैटेलाइट इमेजिंग ( Satellite Imaging ) के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं तय करने का फैसला लिया था। जिस पर दोनों राज्य की सरकारों ने अपनी सहमति जता दी है। सरकार से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सैटेलाट इमेजिंग के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति इसलिए बनी है कि यह तरीका वैज्ञानिक है। इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश कम होगी।

सीआरपीएफ की तैनाती का स्वागत

असम-मिजोरम सरकार ( Assam Mizoram Government ) की ओर से गुरुवार को जारी साझा बयान मुताबिक दोनों राज्य सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापित करने को लेकर राजी हुए हैं। केंद्र की ओर से सीआरपीएफ तैनात करने के फैसले का भी स्वागत किया है। गुरुवार को हुई द्विपक्षीय बैठक में असम की ओर से वरिष्ठ मंत्री अतुल बोरा और मिजोरम की ओर से गृह मंत्री लालचमलियाना बैठक में शामिल हुए।

26 जुलाई को हुई थी 6 लोगों की मौत

इससे पहले 26 जुलाई 2021 को असम-मिजोरम सीमा पर गोलीबारी के बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया गया था। गोलीबारी में 6 पुलिसकर्मियों और एक आम नागरिक की मौत हुई थी। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दखल देते हुए दोनों राज्यों की सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का आदेश दिया था।

Delhi | This is a good development. A confidence-building measure between Assam and Mizoram, initiated by the Home ministry, must be supported by both. I welcome this and believe with the issue of a joint statement, a good environment will be set: Dilip Saikia, Assam MP pic.twitter.com/HWbZmtMEi9