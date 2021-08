Assam Mizoram Border Dispute: अमित शाह के दखल का असर, असम सीएम का FIR से हटा नाम

नई दिल्ली। देश के पूर्वोत्तर राज्यों असम ( Assam ) और मिजोरम ( Mizoram ) के बीच चल रहा सीमा विवाद अब खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) के दखल का असर इस विवाद को सुलझाने की ओर दिख रहा है। शाह के दखल के बाद अब दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर लगी एफआईआर ( FIR ) वापस ली है।

मिजारोम पुलिस ने जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ( Himanta Biswa Sarma ) का नाम एफआईआर से हटाया है वहीं असम सीएम ने भी निर्देश जारी कर मिजोरम के सांसद का नाम एफआईआर से हटाने को कहा है।

To take this goodwill gesture ahead, I have directed @assampolice to withdraw FIR against K. Vanlalvena , Honble MP, Rajya Sabha from Mizoram. However cases against other accused police officers will be pursued.