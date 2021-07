Assam Mizoram Border Dispute: मिजोरम सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, हस्तक्षेप करने लिए की अपील

नई दिल्ली। असम (Assam) और मिजोरम (Mizoram) में सीमा ( Assam Mizoram Border Dispute ) को लेकर चल रही खींचतान के बीच मिजोरम सरकार ने केंद्र सरकार (Central Government) से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मिजोरम सरकार ने केंद्र से अपील करते हुए बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, 'असम के उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक हटा दिए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 306 को भी बंद कर दिया है, जिससे राज्य में परिवहन सेवाएं बाधित हो गई हैं।'

अपने संदेश में मिजोरम सरकार की गृह सचिव पी लालबियाकसांगी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि मिजोरम में माल और यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए नाकाबंदी को तत्काल हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

मिजोरम की गृह सचिव लालबियाकसांगी ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मिजोरम में माल और यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए नाकाबंदी को तत्काल रूप से हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

I sincerely request all to stay calm and promote peace in this time of great difficulty.#Mizoram hope for an amicable solution with the help of intervention from the Central Government.@narendramodi @AmitShah @PMOIndia @HMOIndia @ministryofhome1 https://t.co/m9AFXzhHMI