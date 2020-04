आयुष मंत्रालय की वेबसाइट हुई स्लो, पीएम मोदी ने संबोधन में किया था इम्युनिटि टिप्स का जिक्र

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन2 ( LockDown2 ) की घोषणा कर डाली। देश में अब 21 दिन की बजया 40 दिन तक लॉकडाउन कर दिया गया है। 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने अपने संबोधन में कई बतों का जिक्र किया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से जंग के लिए जरूरी है कि आप लोग अपनी इम्युनिटी बढ़ाएं और इम्युनिटी टिप्स के लिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखें। पीएम के इस जिक्र के बाद बड़ी संख्या में लोग आयुष मंत्रालय की वेबसाइट खोलने लगे जिसकी वजह से वो डाउन हो गई।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने उन सभी बातों का जिक्र किया जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए इम्युनिटी बढ़ाएं और इन टिप्स के लिए Ayush मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं।

इसके थोड़ी ही देर बाद आयुष मंत्रालय की वेबसाइट डाउन हो गई। पीएम की स्पीच के बाद आयुष मंत्रालय की वेबसाइट विजिट करने पर खुल ही नहीं रही थी।

आपको बता दें कि वेबसाइट का URL (ayush.gov.in) खोलने पर 'This site can't be reached' लिखा हुआ आ रहा था।

मोबाइल एप पर भी परेशानी

इसके साथ ही मोबाइल पर भी आयुष मंत्रालय की वेबसाइट डाउन है।

ये है बड़ी वजह

दरअसल पीएम मोदी के संबोधन के बाद इम्युनिटी टिप्स देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आयुष मंत्रालय की वेबसाइट का रुख किया। एक साथ बड़ी तादाद में लोगों को पहुंचने की वजह से वेबसाइट क्रैश कर गई।

ऐसा कई बार परीक्षा परिणामों के दौरान भी देखने को मिलता है जब छात्र-छात्राएं अपने परिणामों के लिए संबंधित वेबसाइट पर बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं तो कई घंटों तक वेबसाइट ओपन नहीं होती। उम्मीद है लोड कम होते ही आयुष मंत्रालय की वेबसाइट भी फिर से शुरू हो जाए।