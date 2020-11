Diwali से पहले देश के इस राज्य का बड़ा फैसला, पटाखों पर लगाया पूरी तरह से बैन

नई दिल्ली। दिवाली ( Diwali ) से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एयर पॉल्यूशन (Air Pollution) को देखते हुए इस बार दिवाली के पटाखों पर बैन (Ban on Firecrackers) लगा दिया है। सरकार की ओर से लगाया गया यह बैन पटाखे खरीदने, बेचने और जलाने तीनों पर लागू होगा। इस फैसले का प्रभाव यह होगा कि दिल्ली में पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। खास बात यह है कि इस साल ग्रीन पटाखों पर भी पूरी तरह से बैन रहेगा। आपको बता दें कि यह फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को दिल्ली में हुई एक रिव्यू बैठक में लिया है।

Reviewed corona situation in Del n preparedness wid Chief Secy, Health officials and all DMs. Corona cases hv increased due to festival season n pollution. It was decided to



1. Ban crackers in Del



2. Ramp up medical infra, Oxy n ICU beds are being increased in Del govt hospis