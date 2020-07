Fake News: बिहार में 1 अगस्त से 16 दिनों के लिए बढ़ सकता है Lockdown

पटना। कोरोना वायरस ( coronavirus cases ) की वजह से जहां हर एक इंसान परेशानी का सामना कर रहा है, वहीं आए दिन लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) को लेकर तमाम फर्जी खबरें भी तेजी से फैल रही हैं। बुधवार को भी बिहार में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की खबर सामने आई कि हो सकता है कि 16 दिनों के लिए लॉक़डाउन फिर से बड़ा दिया जाए, लेकिन बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस खबर को सरासर फर्जी ( fake news ) बताया है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन राज्यों में होने वाली है आफत की बारिश, कर लें तैयारी

जानकारी के मुताबिक कथितरूप से बिहार सरकार ( bihar govt ) के गृह विभाग ने बुधवार 29 जुलाई को जारी एक पत्र में पहले लॉकडाउन ( lockdown in bihar ) का आदेश जारी किया था। हालांकि बाद में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसे फर्जी बताया है। सूचना व जनसंपर्क विभाग ने लोगों से इसे नजरअंदाज करने का अनुरोध किया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बुधवार को इस संबंध में ट्वीट किया, "सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया में लॉकडाउन के संबंध में एक भ्रामक पत्र वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में गृह विभाग, बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह फर्जी और भटकाने वाला है।"

#Correction: This notice stands withdrawn. A meeting to decide on lockdown extension in Bihar to be held this evening. Error regretted. pic.twitter.com/6MrxpiI7Sz