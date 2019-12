CAA के खिलाफ RJD कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, NH पर भैंस लेकर उतरे और रेलवे ट्रैक पर लगाई आग

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता कानून के विरोध में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय जनता पार्टी ने बिहार में आज बंद का आह्वन किया है।

इस दौरान आरजेडी और महागठबंधन में शामिल कार्यकर्ताओं ने कैमूर जिले के मोहनिया में रेल ट्रैक को जाम कर दिया।

हाथ में झंडा लिए कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रेलवे ट्रैक पर कूद पड़े।

रेलवे स्टेशन पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों को जीआरपी और आरपीएफ ने शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात मानने से साफ इनकार कर दिया।

Bihar: RJD (Rashtriya Janata Dal) workers hold protest in Patna. RJD has called a bandh in Bihar today against the #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/vAsqpzw8aW