BMC ने सील किया पृथ्वी अपार्टमेंट, इसी बिल्डिंग में परिवार के साथ रहते हैं सुनील शेट्टी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) की तीसरी लहर से पहले ही लगातार चिंता बढ़ाने वाली खबरें मिल रही हैं। नए-नए वेरिएंट्स से लेकर म्यूटेंट तक ने परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच मुंबई से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बृहन्मुंबई नगर निगम ( BMC ) ने सोमवार को मुबई की रिहायशी बिल्डिंग पृथ्वी अपार्टमेंट को सील कर दिया।

खास बात यह है कि इस बिल्डिंग में कई लोग कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद बीएमसी ने इस बिल्डिंग को सील करने का फैसला लिया। इसी बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ( Sunil Shetty ) भी रहते हैं।

BMC has sealed 'Prithvi Apartments' building located at Altamount Road, South Mumbai as few people found #COVID19 positive. Bollywood actor Suniel Shetty resides in the building.



Sunil Shetty's entire family is safe: BMC Assistant Commissioner Prashant Gaikwad pic.twitter.com/gBjjMW2hVH