पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म और इंटरनेट को लेकर कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार की तरफ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दे दी गई है। इसका बजट 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। वहीं, देश के हर गांव में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड पर भी मुहर लग गई है।

