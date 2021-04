केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया, सीएम केजरीवाल ने कहा- शुक्रिया

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है। कई राज्यों ने अपने-अपने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है और मांग की है कि जल्द से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति कराएं, अन्यथा हालात भयावाह हो सकते हैं।

इस बीच राजधानी दिल्ली में बढ़ते ऑक्सीजन संकट के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी देते हुए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है।

अपने ट्वीट में केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। हम इसके लिए केंद्र सरकार का आभारी हैं। बता दें कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी का बात कहते हुए केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने की मांग की थी।

Central govt has increased Delhi’s quota of oxygen. We r very grateful to centre for this.