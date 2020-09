Coronavirus से ठीक हो चुके मरीजों को रहना होगा सावधान, बचाव के लिए खानी होंगी ये चीजें

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के मरीजो ने 47 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) ने रविवार को कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके रोगियों पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ( Post Covid-19 Management Protocol ) जारी किया। दरअसल, कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद भी मरीजों को Weakness, body pain, cough और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे मरीजों की तदाद न के बराबर है, बावजूद इसके शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च शुरू कर दिया है।

च्यवनप्राश खाने, हल्दी का दूध पीने, योग और वॉक करने की सलाह

आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी प्रोटाकॉल में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को च्यवनप्राश खाने, हल्दी का दूध पीने, योग और वॉक करने की सलाह दी हैं। इसके साथ ही पोस्ट कोरोना पीरियड में लोगों को ठीक रहने के लिए वॉक और मास्क के यूज के साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा। यही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे मरीजों को ठंडे पानी की बजाए गर्म पानी का सेवन करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाई गई दवाओं और देसी नुस्खों का भी इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन दवाओं का सेवन करने की सलाह दी है, उनमें...

-दिन में दो बार गर्म पानी में 1-3 ग्राम मुलेठी या मुलेठी पाउडर

-दिन में दो बार हल्दी मिला गर्म दूध



-15 दिन तक गर्म पानी में 1-3 ग्राम गिलोए पाउडर मिलाकर पिएं

-दिन में कम से कम दो बार (500 एमजी) अश्वगंधा का सेवन

-रोजाना (1-3 ग्राम ) आंवले का पाउडर का यूज





- गला साफ रखने के लिए हल्दी और नमक मिले पानी से गरारे

- रोजना नियमित रूप से एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन

- हर रोज आयुष क्वाथ (150 मिली, एक कप)

-दिन में दो बार समशामनी वटी (500 एमजी)