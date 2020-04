Coronavirus: IAS का सुझाव- लॉकडाउन में 2 घंटे के लिए खोले जाएं शराब के ठेके!

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) संक्रमित लोगों की संख्या रोजाना सैकड़ों में बढ़ रही है। देश में अब तक कोरोना ( Corona Infection ) संक्रमित 4421 मरीज मिले हैं।

वहीं, भारत सरकार कोरोना ( Coronavirus Outbreak ) से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यही वजह है कि देश में सामाजिक दूरी से लेकर लॉकडाउन जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं।

लॉकडाउन ( Lockdown ) में राशन, दवा और दूध जैसी आवश्यक चीजों को छोड़कर सबकुछ प्रतिबंधित किया गया है। इस बीच एक आईएएस ने सरकार को बेहद अजीबोगरीब सुझाव दिया है।

आईएएस अधिकारी मनोज परीदा का सुझाव है कि देश में दो घंटे के लिए शराब के ठेके खोल दिए जाएं ताकि शराब पीने वाले लोग कही ड्रग का सेवन न करने लगें।

हालांकि आईएएस मनोज ने ऐसा एक डॉक्टर से मिले सुझाव के आधार पर कहा है।

One doctor has suggested allowing 2 hour opening of liquor shops lest the addicts go for drugs,or depression..Your views group?☺️