चंद्रयान-2 ने हासिल की बड़ी सफलता, बस एक पड़ाव करना बाकी

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 ( Chandrayaan 2 ) को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जिस पल का देश के साथ-साथ पूरी दुनिया को इंतजार था वो पल आखिरकार बुधवार को आ ही गया। अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला भारत का चंद्रयान-2 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्व प्रवेश कर गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 को चांद की तीसरी कक्षा में सुबह 09.04 बजे प्रवेश कराया।

आपको बता दें कि अब चंद्रयान-2 178 किलोमीटर की एपोजी और 1411 किलोमीटर की पेरीजी में चंद्रमा का चक्‍कर लगाएगा।

यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि बता दें कि Chandrayaan 2 20 अगस्त को चंद्रमा की पहली जबकि 21 अगस्‍त को दूसरी कक्षा में प्रवेश किया था।

#ISRO

Third Lunar bound orbit maneuver for Chandrayaan-2 spacecraft was performed successfully today (August 28, 2019) at 0904 hrs IST.



For details please visit https://t.co/EZPlOSLap8 pic.twitter.com/x1DYGPPszw