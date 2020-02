दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, नितिन गडकरी को अदालत आने को कहा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते जा रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सलाह मांगी है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे और पराली जलाने से अस्थाई रूप से प्रदूषण फैलता है, लेकिन आवोहवा बिगाड़ने में गाड़ियों की सबसे बड़ी भूमिका है।

बिहार में पोस्टर वार चरम पर, जेडीयू के बैनर में लालू परिवार को बताया 'भ्रष्टाचार स्व अभिप्रमाणित'

Supreme Court was hearing today a case filed by Centre for Public Interest Litigation (CPIL) seeking implementation of its policy to gradually convert all public transport and government vehicles to electric vehicles. https://t.co/zRcFGKfTDV

मुख्य न्यायधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास कई नए आइडिया हैं। इसलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अदालत आकर प्रदूषण रोकथाम के उपाय सुझाएं।

हालांकि बोबडे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को अदालत में प्रस्तुत होने का कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। उनसे बस इतना अनुरोध है कि वो आकर नए आइडिया साझा करें।

साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे डानाल्ड ट्रंप, भारत की ओर से दिए जाएंगे नायाब तोहफे

Chief Justice of India SA Bobde expresses inclination to discuss with Transport Minister Nitin Gadkari the issues relating to Centre’s policy of switching all public transport and government vehicles to electric vehicles over a period of time in order to curb air pollution. pic.twitter.com/kQWnoXUp14