रिहाना और थनबर्ग की टिप्पणी के बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की सफाई, कहा - हम ऐसे सुधारों का समर्थन करते हैं

नई दिल्ली। कृषि सुधारों के विरोध में देशभर में जारी किसान आंदोलन दुनियाभर में सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर रिहाना और थनबर्ग की टिप्पणी के बाद मामले को तूल पकड़ता देख यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर अमरीका का पक्ष साफ कर दिया है।

अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट स्पॉक्स ने आधिकारिक बयान में कहा है कि हम शांतिपूर्ण विरोध को संपन्न लोकतंत्र की पहचान के रूप में देखते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की भी इस मुद्दे पर यही राय है। हम इसका सम्मान करते हैं।

We recognize peaceful protests as hallmark of thriving democracy,&Indian SC has stated same. We encourage differences b/w parties be resolved through dialogue. US welcomes steps that would improve efficiency of India's markets&attract more pvt sector investment:US State Dept Spox