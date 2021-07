उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 की मौत, चार लापता

नई दिल्ली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार देर रात बादल फटने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बादल फटने की घटना उत्तरकाशी के मांडो गांव में हुई। घटना के बाद निराकोट, पनवाड़ी सहित कई अन्य स्थानों पर पानी भर गया। घटना के बाद से चार लोग लापता हैं। घटना की जानकारी मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

Uttarakhand: Rescue operation underway at Uttarkashi's Mando village where a cloudburst incident claiming at least three lives was reported, yesterday pic.twitter.com/EocGek8uc6