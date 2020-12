दिल्ली में बढ़ी ठंड, 4.1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा, जानिए अगले दो दिन केे मौसम का हाल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Cold in Delhi NCR ) समेत उत्तर भारत में ठंड पीक ( Cold in North India ) पर पहुंच गई है। आलम यह है कि ठंड की वजह से दिल्ली ( Cold in Delhi ) की सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं। वहीं, मॉरनिंग और इवनिंग वॉक पर निकलने वाले लोगों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली मंगलवार को 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ अब तक के मौसम ( weather update ) का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। जाफरपुर में पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। दिल्ली में ठंड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। सोमवार को न्यूनतम तापमान क्रमश: 8.4 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 11.4 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

17 साल के बेटे ने मां की सीने पर चाकू से किए 118 वार, हत्या के बाद पुलिस को बताई यह वजह

पारा 4.5 के आसपास या इससे कम

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसी स्काइमेट के मुताबिक, इन चार दिनों में पारे में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सन 1930 के 27 दिसंबर को दिल्ली में तापमान शून्य डिग्री दर्ज की गई थी। स्काइमेट के महेश पलावत ने पुष्टि की कि दिल्ली में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जब पारा दस डिग्री या उससे कुछ नीचे था, उस वक्त भारतीय मौसम विभाग ने सर्द हवाओं के चलने का ऐलान किया था और अब लगातार दो दिन से पारा 4.5 के आसपास या इससे कम तापमान पर बना हुआ है।

Farm Laws: सरकार के समर्थन में आए किसानों ने नये कानूनों को बताया ऐतिहासिक कदम

24 घंटे का औसत एक्यूआई 162 पर

दिल्ली के सफदरगंज वेधशाला, जहां के आंकड़ों को पूरे शहर के मौसम का प्रतिनिधि माना जाता है, ने न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि लोधीरोड, आयानगर और जाफरपुर वेधशाला में यह क्रमश: 4.2, 4.0 और 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए। हालांकि, शहर में बहती तेज हवाओं के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'सामान्य' श्रेणी पर बनी हुई है। शहर का Air quality indicator दोपहर को 192 रहा। रविवार को बीते 24 घंटे का औसत एक्यूआई 162 पर बना रहा।