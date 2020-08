Delhi में फिर बढ़ा Coronavirus का खतरा, 24 घंटे में 1840 नए मामले और 22 मौतें

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि भारत में कोरोना रोगियों की ( Coronavirus Case in India ) संख्या बढ़कर 33,10,235 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार पिछले 24 घंटों में कोरेाना वायरस की वजह से देश में 1,023 लोगों ( Corona Death ) की मौत हो चुकी है। इसके साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60,472 हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus ) की संख्या बढ़कर 33,10,235 हो गई हैं, जिनमें से 7,25,991 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं, 25,23,772 लोग इलाज के बाद इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधनी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी में बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 1840 केस सामने आए हैं।

दिल्ली में कोरोना वायरस के केसों में एक बार फिर उछाल

आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के केसों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों के भीतर राजधानी में कोरोना वायरस के 1840 नए केस सामने रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि इससे एक दिन पहले बुधवार को दिल्ली में कोरोना क 1693 और मंगलवार को 1544 केस मिले थे। वहीं, कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी ने दिल्लीवासियों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को कोरोना संक्रमण की वजह से 22 लोगों की जान चली गई है। जबकि 1130 पेशंट्स कोरोना से रिकवर हुए।

कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित 1,50,027 मरीज बिल्कुल ठीक

एक रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,67, 604 हो गए हैं। जबकि राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित 1,50,027 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अगर कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो दिल्ली में इस बीमार से मरने वालों की कुल संख्या 4,369 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में अभी तक करेरोना वायरस के 13,208 सक्रिय केस हैं।

बिहार में कोरोना संक्रमण के गुरुवार को 1,860 नए मामले

बिहार में कोरोना संक्रमण के गुरुवार को 1,860 नए मामले सामने आए। इसके साथ मरीजों की संख्या 1,28,850 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 9 संक्रमितों की मौत हो गई। जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले चौबीस घंटे में राज्य में 14,718 नए मामले सामने हैं।