COVID-19: देश में Coronavirus का कहर जारी, पंजाब के 30 विधायक पॉजिटिव

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण ( Coronavirus in india ) तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यही वजह है कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के मामले 33 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के अनुसार गुरुवार को 75,760 नए मामले सामने आए। इस बीच पंजाब ( Coronavirus in Punjab ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां 30 विधायक कोरोना संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि पंजाब में कुल विधायकों की संख्या 117 है। इस हिसाब से देखें तो राज्य के लगभग 25 प्रतिशत विधायक कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) हो चुके हैं।

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा

पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को सूची जारी कर इसकी जानकारी दी। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुल विधायकों में से सात रिकवर हो चुके हैं। विधायकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि ऐसे समय हुई है, जब पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में अन्य विधायकों के लिए भी कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा हैं। अब माना जा रहा है कि कई विधायक शुक्रवार को होने वाले एक दिवसीय मानसून सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वे अपने घरों में क्वारंटीन हैं।

117 विधायकों में से 23 अबतक कोविड-19 से संक्रमित

आपको बता दें कि पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजिंदर बाजवा कोरोना से संक्रमित होने वाले पहले मंत्री थे। हालांकि बाजवा अब कोरोना से पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं और ठीक होकर दोबारा काम पर लौट चुके हैं। बाजवा के बाद कारागार मंत्री सुखजिंदर सिह रंधावा, राजस्व मंत्री गुरप्रीत कांगर और उद्योग मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में 117 विधायकों में से 23 अबतक कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं।

कोरोना वायरस की वजह से देश में 1,023 लोगों की मौत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह संकलित किए गए आंकड़े के अनुसार, बीते एक दिन में कोरोना वायरस की वजह से देश में 1,023 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके साथ कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 60,472 हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 33,10,235 हो गई हैं, जिनमें से 7,25,991 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं, 25,23,772 लोग इलाज के बाद इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं।