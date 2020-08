Weather Update: IMD का अलर्ट, देश के कई राज्यों में 24 घंटे के भीतर बाढ़ का खतरा

नई दिल्ली। भारत में मानसून (Monsoon in India) एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लेकिन भारी बारिश होने की वजह से देश के कई राज्यों के हालात बिगड़ गए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, आईएमडी (IMD) ने 24 घंटे के भीतर भारी बारिश का अलर्ट (Alert) जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, East-Western Madhya Pradesh और West Uttar Pradesh के कई इलाकों में भारी बारिश होगी, जिससे वहां बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा।

High risk of flash flood for next 24 hours over some areas of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, East MP & adjoining West UP & West MP subdivision. Moderate risk over some areas of Jammu & Kashmir subdivision also: Central Water Commission Official Flood Forecast citing IMD pic.twitter.com/4jb7iWmOZ0