देशभर में कोरोना बेकाबू, कोविड-19 नियंत्रण और टीकाकरण पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक

नई दिल्ली। देशभर में कोराना वायरस संक्रमण बेकाबू है। एक बार फिर यह मसला केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में पीएम मोदी वरिष्ठ नौकरशाहों और कोविड विशेषज्ञों के साथ स्थिति का जायजा लिया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

