Corona vaccine: Adar Poonawalla बोले- दिसंबर तक तैयार होंगी 300 मिलियन डोज, जानें क्या होगी कीमत?

नई दिल्ली। भारत समेत दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन ने नई उम्मीद जगाई है। फिलहाल इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और इसके बेहतर परिणाम निकलकर आए हैं। अच्छा बात यह है कि भारत को भी ऑक्सफोर्ड यूनिर्सिटी की इस वैक्सीन के प्रोडक्शन का लाभ मिल सकेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के डायरेक्टर एंड्रयू जे पोलार्ड और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते वैक्सीन तैयार करना और पूरी दुनिया में उसकी सप्लाई करना एक बड़ी चुनौती साबित होगी।

Congratulations to the teams at @UniofOxford and @AstraZeneca for getting this product data, out. It all seems to be doing well. Hope to get positive results in the phase three trials in a few months. We also hope to start phase three trials in India soon. #COVID19vaccine https://t.co/Zroalob7mO