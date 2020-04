Coronavirus: दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में डॉक्टरों से हाथापाई, बोले- ऐसे हालात में काम करना मुश्किल

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) से बड़ी खबर सामने आई है।

यहां LNJP हॉस्पिटल में कुछ कोरोना मरीजों ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ पर हमला कर दिया। हालांकि बाद में अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ( Helth Workers ) के आने के बाद किसी तरह से मामला सिलटा।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवा (CAT Services) एंबुलेंस हॉस्पिटल में कुछ कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर आई थी।

तभी किसी बात पर मरीजों और डॉक्टरों के बीच हाथपाई हो गई।

गौरतलब है कि घटना से एक दिन पहले यानी बुधवार को ही सरकार ने कानून बनाकर डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी।

#WATCH Delhi: Doctors and staff of LNJP hospital allege that a group of #COVID19 patients who were brought to the hospital through CATS ambulance today, threatened and manhandled them when the staff asked them to wait for a while. (Source: LNJP Staff) pic.twitter.com/3Cip4fSPgR