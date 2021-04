ओडिशा ने कई राज्यों में भेजे ऑक्सीजन के 15 टैंकर, एक दिन पहले ही की थी मदद की बात

भुवनेश्वर। कोरोना वायरस के मौजूदा कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके मदद की पेशकश करने के एक दिन के भीतर ही ओडिशा ने शुक्रवार को बड़ा काम किया। ओडिशा ने 250 टन मेडिकल ऑक्सीजन से भरे 15 टैंकरों को कई राज्यों के लिए रवाना किया।

जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान ओडिशा के राउरकेला, जाजपुर और अंगुल जिलों से 250 टन ऑक्सीजन से भरे 15 टैंकरों को देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया है। ओडिशा पुलिस के मुताबिक इन टैंकरों को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, तेलंगाना के हैदराबाद, मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई और नागपुर के लिए रवाना किया गया है।

ओडिशा पुलिस ने बिना किसी देरी के यह टैंकर अपने गंतव्यों तक पहुंचें, इसके लिए डेडिकेटेड ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया है और इन्हें तेजी से बिना रोकटोक के जाने दिया जा रहा है। शुक्रवार को अंगुल से विशाखापत्तनम, जाजपुर से गाजियाबाद और विशाखापत्तनम के लिए भी दो-दो टैंकर भेजे जाएंगे।

CM @Naveen_Odisha spoke to PM @narendramodi over phone & discussed #COVID19 situation in the country. CM said it is a war-like situation & #Odisha will extend all cooperation at the national level including ramping up oxygen production to assist other states in this emergency.