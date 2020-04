Coronavirus: भारत में केवल 36 दिन में 100 गुना बढ़ी मौतों की संख्या

नई दिल्ली। यों तो दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कहर के बीच भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर भी बढ़ते मामले और मौतें चिंता का विषय हैं। आलम यह है कि महज 36 दिनों में देश में COVID-19 से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 गुना हो गया है। वहीं, बीते 24 घंटों के भीतर देश में इस महामारी ने अब तक सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है।

इतनी तेजी से बढ़ रहे आंकड़े

अगर भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की चर्चा करें तो 30 जनवरी को यहां पहला केस आया था। जबकि 4 मार्च को यह आंकड़ा 10 के पार हो गया। 15 मार्च को कुल केस 100 से ऊपर हो गए और 28 मार्च को 1000 पार। इसके बाद 7 अप्रैल को कुल केस 5000 से ऊपर पहुंच गए तो 14 अप्रैल को इनकी संख्या 10,000 पार हो गई।

फिर अगले 8 दिन में यह संख्या दोगुनी होकर 22 अप्रैल को 20 हजार पार चली गई। और अब महज एक सप्ताह के भीतर यह 10 हजार से ज्यादा बढ़कर 29 अप्रैल को 30 हजार पार हो गई है।

ऐसे बढ़ रही है दम तोड़ने वालों की तादाद

अगर बात कोरोना वायरस महामारी से होने वाली मौतों की करें तो भारत में कोरोना से पहली मौत 12 मार्च को हुई थी, जबकि 10वीं मौत 24 मार्च को। देश में बीते 1 अप्रैल को कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 50 के ऊपर थी, जो 5 अप्रैल को 100 का आंकड़ा पार कर गई और 19 अप्रैल को 500 पार करने के बाद अब 29 अप्रैल को 1000 पार हो गई है।

मौजूदा स्थिति

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी डेली रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या अब 31 हजार 332 हो गई है। देश में अभी 22,629 मामले कोरोना एक्टिव के हैं जबकि 7695 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं, 1007 लोगों ने अब तक इस महामारी से दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में देश में 73 मौतें और 1897 नए मामले सामने आए हैं।

